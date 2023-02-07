161 kişilik ABD ekibi yola çıktı
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ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) İnsani Yardım Bürosu ekipleri, deprem felaketinde sebebiyle Türkiye'ye doğru yolu çıktıklarını duyurdu.
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) İnsani Yardım Bürosu ekipleri, deprem felaketinde sebebiyle Türkiye'ye doğru yolu çıktıklarını duyurdu.
İnsani Yardım Bürosu, açıklamasında 161 uzman personel ile 12 arama-kurtarma köpeğinin daha önce Türkiye'ye gelen USAID ekibine katılacağı ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya