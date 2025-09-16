16 Ülke Dışişleri Bakanlarından Gazze'ye Yardım Filo'su İçin Ortak Açıklama

TÜRKİYE dahil 16 ülkenin dışişleri bakanları, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Endonezya, İrlanda, Libya, Malezya, Maldivler, Meksika, Pakistan, Katar, Umman, Slovenya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya Dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, kendi vatandaşlarının da katılım sağladığı bir sivil toplum girişimi olan Küresel Sumud Filosu'nun güvenliği konusunda endişelerini dile getirdikleri belirtildi. Açıklamada, "Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı ve Filistin halkının acil insani ihtiyaçları ile Gazze'deki savaşın durdurulması gereğine dair farkındalık oluşturmayı amaçladığını bildirmiştir. Barış ile insani yardımın ulaştırılması hedefleri, uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuka saygı ilkesiyle birlikte, hükümetlerimiz tarafından paylaşılmaktadır. Bu nedenle, filoya karşı her türlü yasa dışı veya şiddet içeren eylemlerden kaçınılması, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz. Uluslararası sularda gemilere saldırı veya yasa dışı gözaltı dahil uluslararası hukukun ve filoya katılanların insan haklarının ihlal edilmesinin sorumluluk doğuracağını hatırlatıyoruz" denildi.