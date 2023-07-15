15 Temmuz Şehitleri için Ayasofya'da Hatim İndirildi

15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılında Ayasofya Camii'nde 252 şehit için mevlit programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi ve 252 hatim indirildi. İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş tarafından okunan hatim duasıyla şehitler anıldı. Programa İstanbul Valisi, İl Emniyet Müdürü, 15 Temmuz Derneği Başkanı ve şehit yakınları katıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılında şehitler için Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim okunarak 252 hatim indirildi. <15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılında 252 şehit için Ayasofya Camii'nde mevlit programı düzenlendi. Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. 252 şehit için 252 hatim indirildi. Hatim duasını İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş okudu. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.