143 Nijeryalı Düzensiz Göçmen Ülkelerine Gönüllü Olarak Döndü

Avrupa'ya gitmek için Nijer ve Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan 143 Nijeryalı düzensiz göçmen, kendi istekleriyle Nijer'den ülkelerine döndü. Geri dönenlerin sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildiği ve sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağı konusunda 3 günlük bir eğitim programına tabi tutulacakları belirtildi.

Avrupa'ya gitmeye çalışan 143 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Nijer'den ülkelerine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Kano koordinatörü Nuradeen Abdullahi, yaptığı açıklamada, hükümet ve Uluslararası Göç Örgütü işbirliğinde, 143 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Nijer'den ülkelerine döndüğünü belirtti.

Abdullahi, ülkesine dönenler arasında 22 kadın, 20 çocuk ve 8 bebeğin bulunduğunu kaydetti.

Geri dönenlerin sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildiğini aktaran Abdullahi, "Dönenler kendi kendine sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağı konusunda 3 günlük bir eğitim programına tabi tutulacaklar." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Nijer ve Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.