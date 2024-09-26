12 Ülkeden İsrail ve Hizbullah'a 21 Günlük Ateşkes Çağrısı

ARALARINDA ABD, Fransa, İngiltere'nin de yer aldığı 12 ülke, İsrail ve Hizbullah'a 21 günlük ateşkes çağrısında bulundu. Beyaz Saray'dan paylaşılan ortak açıklamada, diplomatik çözüm için bölgede çatışmanın durması gerektiği vurgulandı.

Beyaz Saray'dan paylaşılan ortak açıklamada, "Lübnan ve İsrail arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan durum kabul edilemez ve daha geniş çaplı bir bölgesel tırmanma riski taşımaktadır. Bu durum ne İsrail halkının ne de Lübnan halkının çıkarına değildir. Sınırın her iki tarafındaki sivillerin güven içinde evlerine dönebilmelerini sağlayacak diplomatik bir çözüme ulaşmanın zamanı gelmiştir. Ancak bu çatışmanın tırmandığı bir ortamda diplomasinin başarılı olması mümkün değildir. Bu nedenle, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı ile uyumlu bir diplomatik çözümün sağlanması ve Gazze'de ateşkese ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararının uygulanması için diplomasiye alan açmak üzere Lübnan-İsrail sınırında 21 günlük acil bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz" denildi.

'DİPLOMATİK ÇÖZÜME ŞANS VERİN'

Ortak açıklamada, Lübnan ve İsrail'e diplomatik çözüm için şans vermeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail ve Lübnan Hükümetleri de dahil olmak üzere tüm tarafları, bu süre zarfında BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararıyla uyumlu geçici ateşkesi derhal onaylamaya ve diplomatik çözüme gerçek bir şans vermeye çağırıyoruz. Bu süre zarfında Lübnan ve İsrail arasında, son aylarda sarf edilen çabaların üzerine inşa edilecek ve bu krizi tamamen sona erdirecek bir anlaşmanın imzalanmasına yönelik tüm diplomatik çabaları tam olarak desteklemeye hazırız"

Ortak açıklamada, ABD, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Katar tarafından yapıldı.