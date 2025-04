12 Eyalet, Trump Yönetiminin Yüksek Gümrük Vergilerine Dava Açtı

ABD'de 12 eyalet, Başkan Donald Trump yönetiminin devreye aldığı yüksek gümrük vergilerinin durdurulması için dava açtı.

ABD'nin Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York, Oregon ve Vermont eyaletleri yüksek gümrük vergilerinin iptali için yargı yoluna başvurdu. Eyaletler, New York'taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde açılan söz konusu davadaki dilekçede, Trump yönetiminin yüksek gümrük vergisi politikalarının yasa dışı olduğunu iddia ederek, bu uygulamaların Amerikan ekonomisine kaos getirdiğini vurguladı.

Dilekçede, gümrük vergileriyle Amerikalılara 'yasa dışı şekilde vergi zammı uygulandığı' ileri sürülerek, Trump yönetiminin 'anayasal düzeni altüst ettiği' savunuldu.