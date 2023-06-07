112 Nijeryalı düzensiz göçmen Libya'dan ülkelerine gönüllü olarak döndü

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden geçmeye çalışan 112 Nijeryalı düzensiz göçmen, hükümet ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğiyle kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndü. Dönenler arasında 47 kadın ve 6 bebek de bulunuyor.

Avrupa'ya gitmeye çalışan 112 Nijeryalı düzensiz göçmenin gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndüğü bildirildi.

Libya'daki Nijerya Misyonu Maslahatgüzarı Kabiru Musa, yaptığı açıklamada, hükümet ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğinde, 112 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü belirtti.

Musa, ülkesine dönenler arasında 47 kadın ve 6 bebeğin bulunduğunu, bunlardan bazılarının sağlık sorunları yaşadığını ifade etti.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.