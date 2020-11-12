Dünya Zatürre (Pnömoni) Günü nedir, ne zaman? Dünya Zatürre (Pnömoni) Günü ne zaman olur?

Tüm dünyada Zatürre (Pnömoni) günü olarak anılan ve bir farkındalık yaratmaya çalışılan bugünün nerden çıktığı ve temelinin nelere dayandığı oldukça merak ediliyor. Peki, Dünya Zatürre (Pnömoni) Günü nedir, ne zaman? Dünya Zatürre (Pnömoni) Günü ne zaman olur?

Tüm dünyada Zatürre (Pnömoni) günü çeşitli anma ve farkındalık günü olarak belirlenen ve çeşitli etkinlik ve makaleler ile insanlara bilinç kazandırmaya çalışılan bugünün önemi nedir? Dünya Zatürre (Pnömoni) Günü nedir, ne zaman? Dünya Zatürre (Pnömoni) Günü ne zaman olur?

ZATÜRRE NEDİR?

Zatürre veya pnömoni (İngilizce: pneumonia), akciğerde görülen yangılardır. Klasik pnömonilerde, akciğerlerin hava geçitlerindeki son bölüm (terminal bronşioller) ve hava kesecikleri (alveoller) etkilenir. İnterstisiyel pnömonilerde, hava kesecikleri (alveoler) arasındaki bölmeler (alveol septumları) yoğunlukla etkilenen alanlardır. Akciğerler günde 10.000 litre havayı süzer. Kan dolaşımına oksijen taşıyan solunum havasıyla birlikte çok sayıda katı ve sıvı partikül ile zararlı gazlar da akciğerlere ulaşır. Solunum havası içindeki zararlı etkilere verilen tepkilerin büyük bölümü canlı etkenlerden kökenli infeksiyon hastalıklarıdır (bakteriyel pnömoniler, virüs pnömonileri, mantar pnömonileri, parazitik pnömoni). Toksik gazların ve sıvıların büyük bölümü "kimyasal pnömoniler" olarak nitelenir.

Her yıl, pnömoni yaklaşık 450 milyon kişiyi yani dünya toplamının yüzde yedisini etkiler ve yaklaşık 4 milyon ölümle sonuçlanır. Gelişmekte olan ülkelerde, çok yaşlı, çok genç ve kronik hastalarda pnömoni, önde gelen ölüm nedenlerindendir.

ZATÜRRE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bulaşıcı pnömoniye sahip kişilerde balgamlı öksürük ve ateş ile beraber titremeli üşümeler, nefes darlığı, derin nefes esnasında şiddetli veya saplanıcı türde göğüs ağrısı ve artmış solunum sayısı görülür. Yaşlılarda, konfüzyon en belirgin belirti olabilir. Beş yaşın altındaki çocuklarda görülen belirgin bulgu ve belirtiler ateş, öksürük ve hızlı veya güç solumadır.

Ateş, birçok diğer yaygın hastalıkta da görüldüğü için özgün değildir ve ağır seyirli hastalık veya malnütrisyon sahibi kişilerde görülmeyebilir. Ayrıca, öksürük iki aydan küçük çocuklarda çoğunlukla görülmez. Daha şiddetli bulgu ve belirtiler arasında morarma (siyanoz), azalmış susuzluk, kasılmalar, ısrarcı kusma, aşırı yüksek vücut ısısı veya azalmış bilinç seviyesi bulunabilir.

Bakteriyel ve viral pnömonilerde de genellikle benzer belirtiler bulunur. Bazı nedenler klasik ancak spesifik olmayan klinik özellikler ile ilişkilendirilirler. Legionella kaynaklı pnömoni, karın ağrısı, diyare veya konfüzyon ile ortaya çıkarken, Streptococcus pneumonia kaynaklı pnömoni pas rengi balgam ile ilişkilendirilirve Klebsiella kaynaklı pnömonide "kuşüzümü jeli" olarak tanımlanan kanlı balgam görülebilir. Kanlı balgam (hemoptizi) tüberküloz, Gram-negatif pnömoni ve akciğer absesinin yanı sıra daha yaygın olarak akut bronşit hastalarında da ortaya çıkabilir. Mikoplazma pnömoni, boyundaki lenf bezlerinin şişmesi (lenfadenopati), eklem ağrısı (artralji), veya bir orta kulak iltihabı (otitis media) ile ilişkili olarak ortaya çıkabilir. Viral pnömoni, bakteriyel pnömoniye oranla daha yaygın olarak hırıltılı solunum ortaya çıkar.

DÜNYA ZATÜRRE (PNÖMONİ) GÜNÜ NEDİR?

Tüm dünyada 12 Kasım oalrak belirlenen ve çeşitli etkinlik ve konuşmalarla farkındalık yaratılan bu gribal temelli hastalık pek çok üşkede kabul gören bir gün olarak karşımıza çıkıyor.