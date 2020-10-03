Dünya Yürüyüş Günü

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olduğunu belirtti.

Fiziksel hareketsizliğin dünya genelindeki ölümlerin dördüncü önde gelen risk faktörü olarak belirlendiğini aktaran Güner, şunları kaydetti:

"Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivite, 'spor' kelimesi ile eş anlamlı olarak algılanmaktadır. Oysa fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda spor aktivitelerinin yanı sıra egzersiz, oyun ve gün içinde yapılan çeşitli aktiviteler de fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir. Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 günü en az 30 dakika, 5-17 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz