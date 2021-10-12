Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
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Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Avrupa-Akdeniz Sismolojik Merkezi (EMSC), bugün Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - Avrupa- Akdeniz Sismolojik Merkezi (EMSC), bugün Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

EMSC'ye bilgi veren görgü tanıkları deprem merkezine 43 kilometre uzaklıkta olduklarını ve 20 saniye kadar sürdüğünü ifade etti. EMSC ayrıca ilk depremden sonra 4.4 ve 3.5 büyüklük aralığında birden fazla artçı deprem meydana geldiğini ifade etti.


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Haber: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
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