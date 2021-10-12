Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - Avrupa- Akdeniz Sismolojik Merkezi (EMSC), bugün Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

EMSC'ye bilgi veren görgü tanıkları deprem merkezine 43 kilometre uzaklıkta olduklarını ve 20 saniye kadar sürdüğünü ifade etti. EMSC ayrıca ilk depremden sonra 4.4 ve 3.5 büyüklük aralığında birden fazla artçı deprem meydana geldiğini ifade etti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri