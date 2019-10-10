10.10.2019 12:24

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala, Türkiye'nin yıllık 22 milyar adetle dünya yumurta üretiminde 8'inci sırada olduğunu belirterek, "Türk yumurta sektörü büyümeye devam ediyor, üretim altyapısını iyileştirmeye ve kalitesini yükseltmeye her zamankinden daha fazla önem veriyor." ifadesini kullandı.

Pala, Dünya Yumurta Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, son 10 yılda kişi başına yumurta tüketiminin yüzde 100 artarak 215'e ulaştığını bildirdi.

Her yıl ekim ayının ikinci Cuma günü kutlanan Dünya Yumurta Günü ile yumurtanın sağladığı yararları topluma anlatmayı amaçladıklarını aktaran Pala, "Yıllık 22 milyar adedi aşan üretimle dünyada 8'inci, 431 milyon dolara ulaşan ihracatla 3'üncü sırada yer alıyoruz. Türk yumurta sektörü büyümeye devam ediyor, üretim altyapısını iyileştirmeye ve kalitesini yükseltmeye her zamankinden daha fazla önem veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pala, yumurtanın faydalarına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"İçinde bulundurduğu 12 çeşit besin öğesiyle yumurta; sindirimi en kolay, en lezzetli ve en ucuz besin deposudur. Yumurtadaki protein tüm besinler içinde en kalitelisidir. Yumurtada proteinin biyolojik yararlılığı yüzde 100 iken bu değer sütte yüzde 85, balıkta yüzde 76, sığır etinde yüzde 74'te kalmaktadır. A, D, E ve B grubu vitaminleri önemli oranda içeren yumurta, içinde bulunan kolin sayesinde beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol oynar. Yumurta sarısı, D vitamini sağlayan birkaç besinden biridir ve güneş ışınlarından da yeterince faydalanıldığı takdirde yumurta özellikle çocuklarda D vitamini eksikliğine bağlı kemik bozukluğu oluşmasını engeller. Değerli bir demir kaynağı olan yumurtanın kandaki zararlı kolesterolü düşürücü, faydalı kolesterolü artırıcı etkisi vardır. Göz sağlığını koruyan yumurta, ileri yaşlarda oluşabilecek görme bozuklukları ve katarakt riskini azaltır, yüksek besin öğesi içeriğine rağmen, düşük kalorilidir."

Kaynak: AA