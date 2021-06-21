Dünya Yoga Günü'nü üniversite kampüsünde yoga yaparak kutladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya Yoga Günü'nü üniversite kampüsünde yoga yaparak kutladılar

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, "Dünya Yoga Günü" Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde düzenlenen yoga etkinliğiyle kutlandı.

Edirne'de, "Dünya Yoga Günü" Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde düzenlenen yoga etkinliğiyle kutlandı.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı iş birliğinde yerleşke içerisindeki Basın Fidanlığı'nda bir araya gelen grup, yoga eğitmeni Tuğçe Tarancı yönetiminde egzersiz yaptı.

Kuş sesleri arasında başlayan egzersiz yaklaşık bir saat sürdü.

Eğitmen Tuğçe Tarancı, gazetecilere yaptığı açıklamada yeni haftaya yoga yaparak dinç bir şekilde başladıklarını söyledi.

Dünya Yoga Günü'nü yoga egzersizleri yaparak kutladıklarını belirten Tarancı, "Yoga, meditasyon pratiklerinin yanında bedensel hareketler yaparak aktif bir bedensel aktivitedir. Sabah saatlerinde yaparak güne zinde bir başlangıç yapıyoruz. Önce bedeni uyandırıyoruz, sonrasında daha dinç bir şekilde güne devam edebiliyoruz. Sendromsuz bir pazartesiyle başlayacağız haftaya." ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa Sağıroğlu da spor ve egzersiz etkinliklerinin destekçisi olduklarını dile getirdi.

Katılımcılardan Nefize Ramadan da yoganın insan bedeni için faydalı bir egzersiz olduğunu ifade etti.

Dünya Yoga Günü'nü üniversite kampüsünde yoga yaparak kutladılar
Dünya Yoga Günü'nü üniversite kampüsünde yoga yaparak kutladılar
Dünya Yoga Günü'nü üniversite kampüsünde yoga yaparak kutladılar
Dünya Yoga Günü'nü üniversite kampüsünde yoga yaparak kutladılar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker İlham Aliyev Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Alişan Hadise Emel Sayın Demet Özdemir
Spor Mert Müldür Fatih Terim Yiğit Şardan Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya Yoga Günü'nü üniversite kampüsünde yoga yaparak kutladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 09:23:47. #1.15#

title