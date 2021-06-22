Dünya Yoga Günü Etkinliğine Büyük İlgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya Yoga Günü Etkinliğine Büyük İlgi

Dünya Yoga Günü Etkinliğine Büyük İlgi
Habermetre - Haberler | Toplum

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde pandemi kuralları çerçevesinde 150 kişinin katıldığı etkinliklerle, Dünya Yoga Günü'nü kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde pandemi kuralları çerçevesinde 150 kişinin katıldığı etkinliklerle, Dünya Yoga Günü'nü kutladı. 2015 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Yoga Günü" olarak kabul edilen 21 Haziran'da, Havagazı Gençlik Yerleşkesinde yapılan etkinliklere İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Dünya Yoga Günü etkinlikleri kapsamında sabah yogası ile güne başlayan İzmirli katılımcılar, Türkiye'nin tanınmış yoga master hocalarından Gülin Zeytunlu ile yapılan söyleşi sonrası "Bilinç ve Beden, Somatik Yoga, Ses Çanakları, Yin Yoga, Nefes ve Meditasyon etkinliklerine katıldı.

Etkinlikte yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Av. Nilay Kökkılınç, yoganın Hindistan'da ortaya çıkan ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul gören, ruh ve beden sağlına yönelik bir uygulama olduğunu belirterek, "İzmirlilerin ilgisinden son derece memnunuz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer' in girişimleri ile İzmir, dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti unvanını aldı. İzmir bu sayede dünya ile daha çok entegre olacak. Kültür, sanat, spor, bilim, tarih, gastronomi, turizm, ticaret alanında uluslararası kabul gören pek çok etkinliğe daha ev sahipliği yapacak. Kentimizin tanıtımına katkı sağlayacak işbirlikleri hayata geçirilecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü'nce geçen yıl Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesinde her hafta düzenlenen yoga etkinliklerine pandemi sebebiyle ara verilmişti. Temmuz ayından itibaren yoga etkinliklerinin kaldığı yerden devam etmesi planlanıyor. Katılmak isteyenler için kayıtlar gencizmir. com adresinden alınacak.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Vladimir Putin Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Selçuk Tekay Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya Yoga Günü Etkinliğine Büyük İlgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 15:14:30. #1.15#

title