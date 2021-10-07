Yıllardır ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak şekilde yoga yapmakta buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıllardır ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak şekilde yoga yapmakta buldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Yıllardır ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak şekilde yoga yapmakta buldu

Florida'da yaşayan Camila Elle isimli model, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar nedeniyle insanların kendisini "Cinselliğe meraklı" sandığını ancak gerçeğin böyle olmadığını anlattı. Elle, uzun süredir libidosunun düşük olması nedeniyle çıplak yogaya başladığını ve bunun kendisine iyi geldiğini dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde ikamet eden 21 yaşındaki Camila Elle isimli model, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla tanınıyordu. Hatta modelin yaptığı bazı paylaşımlar, insanların yorumlarını da etkiledi. Takipçileri, Elle'nin cinselliğe meraklı biri olduğu şeklinde yorumlar yapmaya başladı.

"UZUN SÜREDİR CİNSEL HAYATIM YOK"

Sosyal medyada hakkında yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını belirten Elle ise, "Yıllardır düşük libido ile mücadele ediyorum. İnsanları beni cinselliğe meraklı sanıyor ama bu gerçekçi değil. Bugüne kadar her türlü ilginçliği denedim ancak fayda etmedi" dedi.

"ÇIPLAK YOGA YAPMAK LİBİDOMU YÜKSELTTİ"

Elle, denemelerinin ardından çözümü çıplak yogada bulduğunu ifade ederek, "Denemelerim sonucunda çıplak yoga yapmanın biz çözüm olduğunu fark ettim. Şu sıralar düzenli yoga yapıyor ve cidden faydasını gördüm. Cinsel hayatım ve libidomda düzelme oldu" diye konuştu.

Yıllardır ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak şekilde yoga yapmakta buldu

Yıllardır ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak şekilde yoga yapmakta buldu

Yıllardır ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak şekilde yoga yapmakta buldu

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Artık tehlike saklanamıyor! NASA, Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak

Artık tehlike saklanamıyor! NASA, Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak

 Evli adamdan sansasyon yaratan talep: Eşimin başka erkekten doğurduğu çocuğu büyütmek istiyorum

Evli adamdan sansasyon yaratan talep: Eşimin başka erkekten doğurduğu çocuğu büyütmek istiyorum
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Gökhan Çıra
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Yaşar Kemal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yıllardır ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak şekilde yoga yapmakta buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 17:04:15. #1.11#