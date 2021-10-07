Yıllardır ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak şekilde yoga yapmakta buldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde ikamet eden 21 yaşındaki Camila Elle isimli model, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla tanınıyordu. Hatta modelin yaptığı bazı paylaşımlar, insanların yorumlarını da etkiledi. Takipçileri, Elle'nin cinselliğe meraklı biri olduğu şeklinde yorumlar yapmaya başladı.

"UZUN SÜREDİR CİNSEL HAYATIM YOK"

Sosyal medyada hakkında yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını belirten Elle ise, "Yıllardır düşük libido ile mücadele ediyorum. İnsanları beni cinselliğe meraklı sanıyor ama bu gerçekçi değil. Bugüne kadar her türlü ilginçliği denedim ancak fayda etmedi" dedi.

"ÇIPLAK YOGA YAPMAK LİBİDOMU YÜKSELTTİ"

Elle, denemelerinin ardından çözümü çıplak yogada bulduğunu ifade ederek, "Denemelerim sonucunda çıplak yoga yapmanın biz çözüm olduğunu fark ettim. Şu sıralar düzenli yoga yapıyor ve cidden faydasını gördüm. Cinsel hayatım ve libidomda düzelme oldu" diye konuştu.

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