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Dünya Yıldızlar Şampiyonası'na Türkiye'den 16 pentatlet katılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Dünya Yıldızlar Şampiyonası'na Türkiye'den 16 pentatlet katılacak

Mısır'ın İskenderiye kentinde 13-19 Eylül tarihleri arasında yüzme, eskrim, koşu ve atış branşlarında yapılacak UIPM 2021 Dünya Yıldızlar (U17-U19) Şampiyonası'na, Türkiye'den toplam 16 sporcu katılım gösterecek.

Mısır'ın İskenderiye kentinde 13-19 Eylül tarihleri arasında yüzme, eskrim, koşu ve atış branşlarında yapılacak UIPM 2021 Dünya Yıldızlar (U17-U19) Şampiyonası'na, Türkiye'den toplam 16 sporcu katılım gösterecek.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) Mısır Modern Pentatlon Federasyonu ile birlikte düzenlediği UIPM 2021 Dünya Yıldızlar (U17-U19) Şampiyonası, 13-19 Eylül tarihleri arasında Mısır'ın İskenderiye kentinde gerçekleştirilecek.

U17 ve U19 yaş kategorisi sporcularının yarışacağı şampiyona, yüzme, eskrim, koşu ve atış branşlarından oluşan tetratlon yarışları formatında gerçekleştirilecek. Türkiye'den toplam 16 sporcunun katılım göstereceği şampiyonada; U17 kategorisinde 4 kadın ve 4 erkek, U19 yaş kategorisinde 4 kadın 4 erkek sporcu mücadele verecek.

Şampiyona 13 Eylül'de yapılacak U19 Erkekler Bayrak Yarışı ve U17 Kadınlar Eleme Yarışları ile başlayacak. Ardından 7 günlük yarış boyunca, sırasıyla U17 Erkekler kategorisi elemeleri, U19 Kadınlar Bayrak Yarışı, U17 Kadınlar Finali, U19 Karışık Bayrak Yarışı, U17 Erkekler Finali, U19 Kadınlar Eleme Yarışları, U17 Kadınlar Bayrak Yarışı, U19 Erkekler kategorisi elemeleri, U17 erkekler Bayrak Yarışı, U19 Kadınlar finali ile devam edecek. Şampiyona, 19 Eylül'de yapılacak U17 Karışık Bayrak Yarışı ve U19 Erkekler Finali ile son bulacak.

Türkiye'yi Mısır'da U19 Kadınlar kategorisinde Selen Gülel, Ebrar Çalışkan, Bensu Gül, Bensu Bozdağ; U19 Erkekler kategorisinde Furkan Murat, Tolga Topaklı, Yağız Ak, Doğukan Ahmed; U17 Kadınlar kategorisinde Zeynep Altınbaş, Almira Belemir Dede, Eda Özrodop, Zeynep Yazgı Ekici, U17 Erkekler kategorisinde Kıvanç Taşyaran, Münir Mert Can, Jan Demir Vurdum ve Doruk Altınbaş temsil edecek. - İSTANBUL

Dünya Yıldızlar Şampiyonası'na Türkiye'den 16 pentatlet katılacak

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Dünya Yıldızlar Şampiyonası'na Türkiye'den 16 pentatlet katılacak - Haberler Spor
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