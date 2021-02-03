Dünya Yelken Federasyonunun komite ve komisyonları belirlendi
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Dünya Yelken Federasyonunun komite ve komisyonları belirlendi

03.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:44
Dünya Yelken Federasyonunun komite ve komisyonları belirlendi

Dünya Yelken Federasyonunun 2021-2024 komite ve komisyon seçimleri sonuçlandı.

Dünya Yelken Federasyonunun 2021-2024 komite ve komisyon seçimleri sonuçlandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamada, Cüneyt Büyükuçak, Pınar Coşkuner Genç, Haluk Suntay, Fatih Özmen, Ece Göksu Gök ve Zeynep Fencimen'in komite ve komisyonlarda görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TYF Başkanı Özlem Akdurak, şunları kaydetti:

"Türk yelkenciliğinin, Dünya Yelken Federasyonunun her kademesinde etkinliğini arttırma hedeflerimizin sonuç vermesinden mutluluk duyuyorum. Komite ve komisyonlara seçilmiş olan yelkencilerimizin ülkemizi en iyi seviyede temsil edeceklerine, vizyonları ve çabaları ile dünya yelkenciliğine önemli katkılarda bulunacaklarına inanıyorum. Hepsini gönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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