DÜNYA yazdı, Merkez Bankası revize etti

30.12.2019 08:05 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:05

Mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz konusundan sonra gelen bir dizi görüş ve itirazı ilettiğimiz Merkez Bankası, bu itirazlar üstüne yaptığı inceleme sonucu olsa gerek, söz konusu veri setinde sınırlı da olsa bir revizyona gitti.