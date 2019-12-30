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DÜNYA yazdı, Merkez Bankası revize etti

Mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz konusundan sonra gelen bir dizi görüş ve itirazı ilettiğimiz Merkez Bankası, bu itirazlar üstüne yaptığı inceleme sonucu olsa gerek, söz konusu veri setinde sınırlı da olsa bir revizyona gitti.

30.12.2019 08:05 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:05
DÜNYA yazdı, Merkez Bankası revize etti

Mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz konusundan sonra gelen bir dizi görüş ve itirazı ilettiğimiz , bu itirazlar üstüne yaptığı inceleme sonucu olsa gerek, söz konusu veri setinde sınırlı da olsa bir revizyona gitti.

Kaynak: Dunya.com

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