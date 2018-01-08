Dünya Yayıncılığında 11. Sıradayız…

Çukurova Kitap Fuarı basın toplantısında ve açılış töreninde konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, geçtiğimiz yıl, kişi başına 8.4 kitabın düştüğünü, sektörün 2.126 milyar dolar büyüklüğüyle dünyada 11. sırada olduğunu söyledi.