Dünya Yatırımcı Haftası bu yıl 4-6-8 Ekim'de bir dizi çevrim içi etkinlikle kutlanacak - Haberler Ekonomi
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Dünya Yatırımcı Haftası bu yıl 4-6-8 Ekim'de bir dizi çevrim içi etkinlikle kutlanacak

AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Dünya Yatırımcı Haftası bu yıl 4-6-8 Ekim'de bir dizi çevrim içi etkinlikle kutlanacak

Dünya Yatırımcı Haftası kutlamaları Türkiye'de, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliğinde 4 Ekim'de Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek gong töreniyle başlayacak.

Dünya Yatırımcı Haftası kutlamaları Türkiye'de, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliğinde 4 Ekim'de Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek gong töreniyle başlayacak.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden (TSPB) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization of Securities Commissions-IOSCO) tarafından organize edilen Dünya Yatırımcı Haftası'nın beşincisi bu yıl 4-6-8 Ekim tarihlerinde bir dizi çevrim içi etkinlik ile kutlanacak.

IOSCO tarafından Türkiye'nin de dahil olduğu 87 ülkede kutlanan ve bu yıl beşincisinin düzenleneceği Dünya Yatırımcı Haftası, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği iş birliğinde 4-6-8 Ekim tarihlerinde kutlanacak.

Her yıl ekim ayının ilk haftası kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası, bu yıl Türkiye'de 4 Ekim'de Borsa İstanbul'da yapılacak gong töreniyle başlayacak.

Üç gün boyunca sürecek etkinlik, yatırımcılar, üniversite öğrencileri ve reel sektör temsilcilerinden oluşan farklı kategorilerdeki kitlelere yönelik 15'in üzerinde çevrim içi oturumlarla devam edecek.

Türkiye'nin önde gelen yatırım uzmanları, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin bilgi ve deneyimlerinin katılımcılarla paylaşılacağı etkinliğin temel hedefi bu yıl da yatırımcıların finansal eğitimi ve sermaye piyasası konularında farkındalık yaratılması olacak.

Oturumlarda, halka açık şirketlerde sürdürülebilirlik ilkelerinden sürdürülebilir finansman araçlarına, kitle fonlamasından bireysel emeklilik sistemi kapsamında portföy yönetimine, yapay zekanın sermaye piyasasında kullanımından algoritmik alım satım işlemlerine, blok zincir ve akıllı sözleşmelerden girişimciler için alternatif finansman kaynaklarına, tarım emtiasına elektronik ürün senedi ile yatırımdan Z kuşağının finans sektörüne adaptasyonuna kadar uzanan geniş bir yelpazedeki konular alanının önde gelen uzmanları tarafından ele alınacak.

Oturumlara katılanlara çekilişle 205 farklı hediye seçeneği

Verilen bilgiye göre, Dünya Yatırımcı Haftası etkinlikleri kapsamında, her oturumun sonunda katılımcılar arasından yapılacak çekilişler ile 205 farklı hediye sahiplerini bulacak.

Tüm katılımcılara açık olan oturumlara kayıt ve katılım da ücretsiz olacak.

Oturumları https://www.dunyayatirimcihaftasi.org.tr/kayit adresine kayıt yaptıran herkes çevrim içi izleyebilecek. Kayıt yaptıranlara gönderilecek link üzerinden oturumlar takip edilebilecek.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri
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