01.10.2019 17:38

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde bir araya gelen Doğanşehir İlçe Kaymakam Vekili Turgay Gülenç, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez, İlçe Halk Sağlığı Müdürü Mehmet Emin Murat, sağlık personelleri ve kurum müdürleri, ilçe merkezinde farkındalık oluşturmak amacıyla bir süre yürüyüş yaptı.

İlçe Halk Sağlığı Müdürü Mehmet Emin Murat, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, doğum oranlarının düşmesi, teknolojik gelişmelerin sağlık hizmetlerinde etkili kullanımı, bilinçli beslenme ve hareketli yaşam, ortalama yaşam beklentisinin uzamasına ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının artmasına olanak sağladığını belirtti.

Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyada 1 Ekim'in Dünya Yaşlılar Günü olarak kutlandığını aktaran Murat, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir. Nüfusun yaşlanması, sağlıktan sosyal güvenliğe, çevreye, sosyal kültürel faaliyetlere ve aile hayatına toplumun tüm yönlerini etkilemektedir. Bu öngörüden hareketle bakanlığımız, çalışma planlarında yaşlılık ve sağlık hizmetlerinin düzenlenmesine özel önem verilmektedir."

Kaynak: AA