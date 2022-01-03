Dünya yaklaşmakta olan bir asteroidi durdurabilir mi? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya yaklaşmakta olan bir asteroidi durdurabilir mi?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Dünya'ya yaklaşmakta olan asteroit tehdidi, bilim kurgu filmlerinde sık sık karşımıza çıkar. Peki, gerçekte böyle bir soruna karşı gezegenimiz ne kadar hazırlıklı? Buna henüz verecek bir yanıtımız yok ama çok yakında olabilir.

Dünya'ya yaklaşmakta olan asteroit tehdidi, bilim kurgu filmlerinde sık sık karşımıza çıkar. Peki, gerçekte böyle bir soruna karşı gezegenimiz ne kadar hazırlıklı? Buna henüz verecek bir yanıtımız yok ama çok yakında olabilir. NASA'nın Çift Asteroit Yeniden Yönlendirme Testi, yani kısaca DART misyonu; 2022 eylül ayında ilk kez bir asterodin yörüngesini değiştirmeye çalışacak.

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title