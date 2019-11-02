Dünya'ya en yakın ikinci asteroit geçişi tespit edildi

Dünya'ya en yakın ikinci asteroit geçişi tespit edildi

Astronomi tarihinde kayıt altına alınan Dünya'ya en yakın asteroit geçişlerinden biri perşembe günü gerçekleşti

02.11.2019 17:08
Dünya'ya en yakın ikinci asteroit geçişi tespit edildi

Astronomi tarihinde kayıt altına alınan Dünya'ya en yakın asteroit geçişlerinden biri perşembe günü gerçekleşti.


2019 UN13 ismi verilen küçük gök cismi, yer yüzüne yaklaşık 12,5 kilometre yaklaşarak kendi yörüngesine devam etti. Afrika kıtası üzerinden saniyede 13 km hızla ilerleyen cismin 1 ila 2 metre çapında olduğu düşünülüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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