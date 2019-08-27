Dünya'ya 12 ışık yılı uzaklıkta 3 öte gezegen keşfedildi

Dünya'ya 12 ışık yılı uzaklıkta 3 öte gezegen keşfedildi

Gök bilimciler, 12 ışık yılı uzaklıkta Dünya'nın büyüklüğüne yakın 3 öte gezegen keşfetti."Science Alert" internet sitesindeki habere göre araştırmacılar, Avrupa Güney Gözlemevinin (ESO) Şili'deki La Silla yerleşkesinde yer alan 3,6 metrelik teleskobu kullanarak Dünya'nın kütlesinin 1,4 ila 1,8 ka

27.08.2019 12:30
Dünya'ya 12 ışık yılı uzaklıkta 3 öte gezegen keşfedildi

Gök bilimciler, 12 ışık yılı uzaklıkta Dünya'nın büyüklüğüne yakın 3 öte gezegen keşfetti.


Science Alert internet sitesindeki habere göre araştırmacılar, Avrupa Güney Gözlemevinin (ESO) Şili'deki La Silla yerleşkesinde yer alan 3,6 metrelik teleskobu kullanarak Dünya'nın kütlesinin 1,4 ila 1,8 katı 3 kayalık öte gezegen keşfetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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