Edirne'de, Dünya Veterinerler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Veterinerler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdal İlgü, yaptığı konuşmada, Dünya Veterinerler Günü'nün bu yılki temasının, sürdürülebilir kalkınmada geçim kaynaklarını ve gıda güvenliğini iyileştirmede veteriner hekimlik mesleğinin rolü olduğunu bildirdi.

Hayvansal gıda üretimi ve denetiminin veterinerliğin dışında başka mesleklerle paylaşıldığını belirten İlgü, "İnsan sağlığı açısından gıda kaynaklı risklerin yüzde 90'ının hayvansal kökenli olduğu ve 200'den fazla zoonos hastalığın bulunduğu düşünüldüğünde ne kadar vahim bir durumla karşı karşıya olunduğu anlaşılacaktır. Son zamanlarda artış gösteren gıda zehirlenmeleri, gıda üretiminde yapılan sahtecilik, zoonos hastalıklardaki artışların sebebi, veteriner hizmetlerinde yapılan hatalı düzenlemelerin sonucudur." ifadelerini kullandı.