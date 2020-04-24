Dünya Veteriner Hekimler Günü'nde hedef tek sağlık
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Dünya Veteriner Hekimler Günü'nde hedef tek sağlık

Her yıl Nisan ayının son cumartesi günü kutlanan Dünya Veteriner Hekimler Günü, bu yıl 25 Nisan günü "İnsan ve hayvan sağlığını iyileştirmek için çevreyi korumak" temasıyla kutlanıyor.

24.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:16
Dünya Veteriner Hekimler Günü'nde hedef tek sağlık

Toplum ve devletin tüm kurumlarıyla COVİD 19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu yıl, bu özel gün daha bir anlam kazanıyor. Birer sağlık çalışanı olarak Veteriner hekimler, tüm dünyada genel kabul gören "Tek Sağlık" yaklaşımı çerçevesinde fedakarca çalışıyor. Bu yaklaşıma göre çevre, hayvan ve insan sağlığı ayrılmaz bir bütündür; birinde yaşanacak bir aksama halk sağlığına doğrudan yansır. Bu bilinçle çalışmalarını sürdüren veteriner hekimler, özellikle içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte gerek laboratuvarlarda aşı çalışmalarıyla, gerek sokaklar ve kamu kurumlarının binalarında yaptıkları dezenfeksiyon çalışmalarıyla, gerekse güvenli gıda üretim süreçlerinde özveriyle hizmet ediyorlar. Diğer yandan da klinik ve barınaklarda hayvan dostlarımızın muayene ve tedavilerine aralıksız devam ediyorlar.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan meslektaşlarının gününü kutlarken, "İnsan, hayvan ve çevre sağlığı ekseninde önemli bir mesleğin mensupları olarak, hekimlik duruşundan ödün vermeden fedakarca çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Arslan, "Ülkemizde Veteriner hekimlik henüz yeterince tanınmadığı için hazırladığımız bir tanıtım filmini kamuoyumuzla paylaşıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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