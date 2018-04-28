Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla etkin mücadele için ayrılan kaynağın artılması gerektiğini belirterek, "Hayvan hastalıklarıyla mücadele fonu kurulmalı." dedi.

Gözet, Türkiye Jokey Kulübü 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen, Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlama programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de veteriner hekimlik mesleğine gereken önemin verilmediğini söyledi.

Dünya Veteriner Hekimleri Günü'nün, Dünya Veteriner Hekimleri Birliği tarafından her yıl farklı bir temayla kutlandığı bilgisini veren Gözet, bu yılki temanın "sürdürülebilir kalkınmada Geçim kaynaklarını ve gıda güvenliğini ve gıda güvencesini iyileştirmedeki veteriner hekimlik mesleğinin rolü" olarak belirlendiğini bildirdi.

Gözet, 2015 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde, 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 193 ülkenin imzasıyla kabul edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yayınlanan 17 sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alan açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkanlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarım ve hayvancılığı desteklemek, insanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak, sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak, biyo çeşitlilik kaybını durdurmak gibi ana başlıklar veteriner hekimlik mesleğini yakından ilgilendirmektedir. İşte bu nedenle Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve odaları olarak Dünya Veteriner Hekimler Günü çerçevesinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yapılacak etkinliklerle belirlenen tema konusuna dikkat çekmeye çalışacağız."

Veteriner hekimlerin, halk sağlığının korunması, küresel açlığın azaltılması gibi önemli hususlara katkı sunduğuna dikkati çeken Gözet, "Veteriner hekimler kırsalda, köyde, ahırda, işletmede, merada ve yaylada üreticiye en yakın olan meslek grubudur. Veteriner hekim yetiştiricinin veya üreticinin aynı zamanda ailesinin bir ferdidir. Hayvanlarının can dostudur. Sağlıklı hayvan, gıda, toplum, gelecek ve kalkınmanın teminatı veteriner hekimlerdir." ifadesini kullandı.

Gözet, hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla etkin mücadele için ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu ve bunun artırılması gerektiğini belirterek, hayvan hastalıklarıyla mücadele fonu kurulmasının önemine işaret etti.

Dünya Veteriner Hekimler Birliği Türkiye Temsilcisi Sinan Aktaş'ın da katıldığı organizasyonda, Türk Veteriner Hekimleri Birliği 2018 yılı onur, hizmet ve basın ödülleri takdim edildi.