Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası
Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcular birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.
Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcular birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleşen şampiyonada veteran milli sporcuların 3 madalya aldığı ifade edildi.
Milli sporculardan 100 kiloda Halil İbrahim Yağcı'nın altın, 62 kilo mücadelesinde ise Kenan Bektaş'ın gümüş, Ersin Başar'ın bronz madalya kazandığı belirtildi.