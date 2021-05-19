Dünya ve Avrupa şampiyonu Adar, Vali Şıldak'ı ziyaret etti
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Dünya ve Avrupa şampiyonu Adar, Vali Şıldak'ı ziyaret etti

Dünya ve Avrupa şampiyonu Adar, Vali Şıldak'ı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında 5 altın, 2 gümüş madalya ve Akdeniz olimpiyatlarında da 1 altın madalya ile Türk Bayrağını bir çok kez dalgalandıran, bu yıl Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek olan Milli Güreşçi Yasemin Adar'ı...

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında 5 altın, 2 gümüş madalya ve Akdeniz olimpiyatlarında da 1 altın madalya ile Türk Bayrağını bir çok kez dalgalandıran, bu yıl Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek olan Milli Güreşçi Yasemin Adar'ı makamında kabul etti. Kendisini tebrik eden Şıldak, Milli Güreşçi Yasemin'e Tokyo Olimpiyatlarında başarılar diledi.

Şampiyon güreşçi Yasemin Adar'ın ziyaretine Babası Naim Adar ile Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da ziyarette hazır bulundu. - BALIKESİR

Dünya ve Avrupa şampiyonu Adar, Vali Şıldak'ı ziyaret etti
Dünya ve Avrupa şampiyonu Adar, Vali Şıldak'ı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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