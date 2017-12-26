Dünya üzerine dünya lideri

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 4,5 metre yüksekliğinde dünya küresi üzerine 5 metre yüksekliğinde Atatürk heykeli yaptı

Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın kullandığı traktörle konvoy yapılarak konulacak yere getirilen dünya küresi ve Atatürk heykeli, görenlerin ilgisini gördü

Başkan Tuna: "Bu heykel hakikaten muhteşem bir giriş pozisyonu olacak"

"Atatürk bizim ortak değerimizdir"



MERSİN - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 4,5 metre yüksekliğinde dünya küresi üzerine 5 metre yüksekliğinde Atatürk heykeli yaptı. Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın kullandığı traktörle konvoy yapılarak konulacak yere getirilen dünya küresi ve Atatürk heykeli, görenlerin büyük ilgisini gördü.

Toroslar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, güzel bir çalışmaya imza attı. Yaklaşık 4 ay boyunca çalışan ekipler, polyesterden 4,5 metre yüksekliğinde dünya küresi ile 5 metre yüksekliğinde şaha kalkmış atın üzerinde Atatürk heykeli yaptı. Bugün Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden kamyon ve traktöre yüklenen dünya küresi ve Atatürk heykeli, konvoyla konulacak yer olan eski Devlet Hastanesi karşısına getirildi. Atatürk heykelinin bulunduğu traktörü Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna bizzat sürerek, sürpriz yaptı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Tuna, bu çalışmayı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde, kendi imkanlarıyla yaptıklarını söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Tuna, "Bir çağın açılıp, bir çağın kapanmasına vesile olan, Cumhuriyeti kurup bizlere emanet eden ulu Önder Atatürk'ümüzün ilelebet payidar kılınması, onun fikirlerinin gelecek nesillere aktarılması yönünde bizde ilçenin en önemli girişi olan Kuvayi Milliye Caddesi'nin girişine yaptığımız çalışmayı monte edeceğiz. Bu çalışma tamamen bizim bünyemizde yapıldı. Ulu Önderimizin ülkemizi 'muasır medeniyet seviyesine' çıkarma hedefini biz üreterek hayata geçirmeye çalışıyoruz. Onun fikirlerini, bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla ve ümitsizlik içerisinde olan bu milleti yeniden teşkilatlandırarak hem düşman işgalinden kurtarıp hemde dünyanın en iyi idare şekli olan Cumhuriyeti kurup gençlere emanet eden Ulu Önderimizi burada, şehrin sembolü olacak şekilde yaşatacağız" diye konuştu.

"Atatürk bizim ortak değerimizdir"

Küre ve heykelin yaklaşık 10 metre yüksekliğinde olduğunu kaydeden Tuna, "Bu heykel hakikaten muhteşem bir giriş pozisyonu oluşturacak. İnşallah bazılarının Ulu Önder hakkında ettikleri lafların, aslında onların tarihi doğru bilmemelerinden kaynaklı olduğunu herkese göstereceğiz. O olmasaydı ve Yüce Rabbim'in sayesinde bugün buralardayız. Bugün hepimiz rahatça işimizi, gücümüzü yapıyorsak onların ödedikleri fedakarlıklar karşısında hür ve bağımsız bir şekilde yapıyoruz. Atatürk bizim ortak paydamızdır. Atatürk bizim ortak değerimizdir. O değeri yaşatmak adına burada ölümsüzleştireceğiz. Onun fikirlerini yaşatmak amacıyla da o günden oluşturduğu vizyonu biz harekete geçireceğiz. Bu heykellerin yapılmasında, taşınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Cumhuriyet ve bu vatan toprakları da ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından dünya küresi ve Atatürk heykeli yerleştirildi. Bugün yerleştirilen küre ve heykel, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü kutlamalarında açılacak.