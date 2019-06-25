Dünya Üzerindeki Bitcoin ATM'lerinin Sayısı 5.000'i Geçti

CoinATMRadar'ın bugün yayınladığı verilere göre dünya üzerindeki toplam Bitcoin ATM'lerinin sayısı, 5.000'in üzerine çıktı.

Son verilere göre 90 farklı ülkede 5.006 adet Bitcoin ATM'sinin (BTM) bulunuyor. Bazı ülkelerdeki makinelerden yalnızca Bitcoin satışı yapabiliyorken bazı makineler Bitcoin almanıza da izin veriyor.

Yalnızca 2019 yılının Haziran ayında günde altı adet olmak üzere 150 adet BTM kurulumu gerçekleştirildi. General Bytes isimli BTM şirketi, Genesis Coin isimli şirketten daha fazla BTM kurarak Genesis Coin'in tahtına da sahip olmuş oldu.

Cointelegraph'ın haberlerine göre 2019 yılında yalnızca 'klasik' BTM'ler değil, aynı zamanda farklı Bitcoin temin etme yöntemleri de ortaya çıktı. Örneğin ABD'nin 2.200 bölgesinde bulunan Coinstar makineleri sayesinde Bitcoin almak mümkün hale gelmişti.

ABD, şu an için dünya üzerinde bulunan tüm BTM'lerin yarısından fazlasını elinde tutuyor. 3.229 adet BTM'ye sahip olan ABD'nin Arizona ve Nevada eyaletlerine de BTM'lerin eklenmesi bekleniyor.