Bitlis'te, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla "uyuşturucuya hayır" yürüyüşü düzenlendi.

Valilik, Yeşilay, İl Gençlik ve Spor ile Sağlık müdürlüklerinin iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenci ve vatandaşlar, Kazım Paşa İlkokulu önünde bir araya geldi.

Gruptakiler, "uyuşturucuya hayır" sloganı atarak Ulu Cami önüne kadar yürüdü.

Kent merkezindeki esnaf da grubu alkışlayarak yürüyüşe destek verdi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Savaş Bulan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 Haziran Uluslararsı Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla öğrenci, memur ve vatandaşların katıldığı yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Yürüyüşün amacının, insanları uyuşturucuya karşı uyarmak olduğunu belirten Bulan, şöyle konuştu:

"Yoldan geçerken insanların bu yürüyüşten ne kadar memnun kaldıklarını gördük. Alkışlarla bize destek verdiler. Yürüyüşten sonra çocuklara yönelik mini sportif müsabakalar yapacağız. Çocukları spora yönlendirirsek tüm kötü alışkanlıklardan alıkoyabiliriz. Çocukları başka alanlara yönlendirmemiz gerekiyor. Bundan sonraki çalışmalarımızda da bir araya gelerek bu kötü alışkanlardan uzak tutmaya çalışacağız."

Konuşmanın ardından Gökmeydan mevkisine geçen öğrenciler, burada sportif etkinlikler düzenledi.

Kaynak: AA