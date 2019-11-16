Dünya Uygur Kongresi Başkanı İsa: "Türklerin arkamızda olduğuna yüzde yüz inanıyoruz"

16.11.2019 01:20 | Son Güncelleme: 16.11.2019 01:20

Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa, Çin yönetiminin Uygur Türklerine yönelik uygulamaları ile ilgili, "Bunu kamuoyunda gündeme getiren tek ülke Türkiye olmuştur. Türklerin arkamızda olduğuna yüzde yüz inanıyoruz." dedi.

Hollanda'nın Badhoevedorp köyünde bir otelde, Hollanda Diyanet Vakfı çatısı altında görev yapan Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu (TICF) ve Avrupa Doğu Türkistan Eğitim Vakfınca, "Doğu Türkistan'daki zulme sessiz kalma" konulu sempozyum düzenlendi.

Sempozyumda, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarının görselleri ile ne zamandan beri devam ettiği ve nedenleri anlatıldı.

Burada konuşma yapan İsa, Çin yönetiminin Uygur Türklerine yönelik baskıcı uygulamalarının bir kaç yıl önce başlamadığını, 1949'dan itibaren devam ettiğini söyledi.

İsa, şöyle konuştu:

"Türkiye Doğu Türkistan meselesine sessiz kalmadı ve Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Birleşmiş Milletler oturumunda 'orada bir soykırım yapılıyor' demesi bizi çok rahatlattı. Bunu kamuoyunda gündeme getiren tek ülke Türkiye olmuştur. Doğu Türkistan için Türkiye'nin yeri diğerlerine göre çok farklıdır. Türklerin arkamızda olduğuna yüzde yüz inanıyoruz. Ama biz daha çok destek bekliyoruz."

Türkiye'nin Uygur Türkleri için ikinci vatan olduğuna vurgu yapan İsa, "Bu dava sadece bizim değil, sizin de davanız. Bizim geçmişimiz bir olduğu için kendimizi sizden ayrı görmüyoruz." ifadesini kullandı.

İsa, Avrupa'daki Türklerin desteğini her zaman hissettiklerini belirterek, "Biz elimizden geldiğince bu davayı anlatmaya çalışacağız ve sizlerden de bu davaya her zamandan daha çok sahip çıkmanızı istiyoruz." diye konuştu.

Uluslararası toplumun çoğu zaman Çin'in Uygur Türklerine yaptıklarına sessiz kaldığına dikkati çeken İsa, "2016 yılından beri yaptığımız farklı mücadeleler ile bütün dünyanın dikkatini çekmeyi başardık ve şu anda tüm dünya gözünü Doğu Türkistan üzerine dikmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Sempozyuma, Dünya Uygur Kongresi Başkan Yardımcısı Erkin Ekrem, Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti ve Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, Hollanda Din Hizmetleri Müşavir Vekili Ali Parlak, Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Altay, Avrupa Doğu Türkistan Vakfı Başkanı Abdurrahman Abdullah ve çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Kaynak: AA