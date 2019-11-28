Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'dan çağrı: Çin ile ticareti sonlandırın
Haberler » Dünya » Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'dan çağrı: Çin ile ticareti sonlandırın - Haber

Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'dan çağrı: Çin ile ticareti sonlandırın

Çin’deki azınlık Müslüman Uygurların sürgündeki lideri Dolkun İsa, ülkeleri Pekin ile yaptıkları ticareti sonlandırmaya çağırdı.

28.11.2019 18:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:41
Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'dan çağrı: Çin ile ticareti sonlandırın

Çin'deki azınlık Müslüman Uygurların sürgündeki lideri Dolkun İsa, uluslararası güçlere çağrı yaparak ile yaptıkları ticareti sonlandırmalarını istedi.


Münih merkezli grup Dünya Uygur Kongresi Başkanı İsa, Sincan Bölgesi'ndeki Uygurların kamplardaki şartlarını ortaya çıkaran belgelerin yayınlanması sonrası ülkelerin Pekin yönetimine karşı ses çıkarmasını istedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et