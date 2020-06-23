Dünya üniversiteleriyle bilimsel köprü kuruluyor Üsküdarlı öğrenciler, dünya çapındaki üniversitelerin eğitimlerinden faydalanıyor.

Pandemi ile birlikte uyguladığı uzaktan eğitim programlarıyla öğrencilerinin kesintisiz olarak derslerini takip edebilmelerini sağlayan Üsküdar Üniversitesi, aynı zamanda MIT, Stanford ve Harvard gibi dünya çapındaki üniversitelerin derslerinin yer aldığı platformları öğrencilerine açıyor. Dijital erişimin öneminin arttığı bugünlerde öğrenciler, Coursera ve edX gibi dünyanın önde gelen iki büyük çevrimiçi platformda 7 bine yakın online eğitim içeriğine erişip istedikleri dersleri dinleyebiliyor.

Üsküdar Üniversitesi, dünyanın önde gelen çevrimiçi eğitim platformlarına katılarak öğrencilerinin birçok alanda kendilerini geliştirebilmelerine olanak sağlıyor. Güçlü altyapısı ve profesyonel ekipler tarafından oluşturulan uzaktan eğitim modülü ile büyük başarı sağlayan Üsküdar Üniversitesi, tüm dünyada bilinen 200'den fazla üniversite ve şirketin yer aldığı online eğitim platformları Coursera ve edX ile iş birliği yapıyor. Bu iş birliği sayesinde Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, Stanford, Harvard, MIT gibi üniversitelerin ve Google, IBM gibi global markaların eğitmenleri tarafından hazırlanan derslere katılarak ücretsiz eğitim alabiliyorlar.

Coursera ile dünya çapında eğitim alıyor

Üsküdar Üniversitesi dünyanın önde gelen çevrimiçi eğitim platformu Coursera ile yürüttüğü işbirliği ile online kurslara katılabiliyor, Yale, Michigan, Stanford gibi dünya çapında üniversiteler ve global şirketlerin üst düzey eğitmenleri tarafından hazırlanan derslere erişim sağlayabiliyor ve eğitimlerini paket eğitimler alarak sertifikalandırabiliyorlar. Üsküdar Üniversitesi öğrencileri üniversite mail adresleri ile bu platformu ücretsiz olarak kullanabiliyor.

Harvard ve MIT üniversitelerinin ortak platformu edX Üsküdar Üniversitesinde

MIT ve Harvard Üniversitelerinin işbirliği kurulan online yüksek öğretim ders içerikleri sağlayan MOOC (Massive Open Online Courses) platformu olan edX ile Üsküdar Üniversitesi öğrencileri 2 bin 500'ün üzerinde hazırlanmış içeriğe erişim sağlayabiliyor.

Üsküdar Üniversitesi öğrencileri edX platformu ile sağlık bilimleri, mühendislik, psikoloji gibi pek çok alanda dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve saygın kurumlarından online dersler alabiliyor.

Kaynak: Bültenler