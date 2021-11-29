Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gelecek nesillerin pandemilerle mücadelede daha donanımlı hale gelmesi için uluslara pandemiler üzerinde bir anlaşmaya varılması çağrısında bulunarak, "Dünya ulusları tek bir sesle 'bir daha asla' demek için bir araya gelmedikçe bunların hepsi tekrar olacak" dedi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün en üst karar alma organı Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) özel oturumunun açılışında yaptığı konuşmada gelecek nesillerin pandemilerle mücadelede daha donanımlı hale gelmesi için uluslara pandemiler üzerinde bir anlaşmaya varılması çağrısında bulundu. Covid-19 salgınının üstesinden gelmenin ve gelecek nesillere bir miras bırakmanın zamanının geldiğini söyleyen Ghebreyesus, "Siz dünya ulusları tek bir sesle 'bir daha asla' demek için bir araya gelmedikçe bunların hepsi tekrar olacak" dedi.

"OMİCRON MUTASYONU DÜNYANIN NEDEN YENİ BİR ANLAŞMAYA İHTİYACI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Ghebreyesus, " Omicron'un ortaya çıkışı, Covid-19'un bizimle işinin bitmediğini hatırlatıyor. Omicron mutasyonu dünyanın neden yeni bir anlaşmaya ihtiyacı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"GÜNEY AFRİKA, OMİCRON NEDENİYLE CEZALANDIRILMAMALI"

Omicron'un bulaşıcılık oranının şiddetli semptomlara neden olup olmadığını, aşıların Omicron'a karşı etkisinin bilinmediğini ve bilim adamlarının bu konuları araştırdığını vurgulayan Ghebreyesus, Güney Afrika'ya bu mutasyonu tespit ettiği ve bildirdiği için teşekkür edilmesi gerektiğini, cezalandırılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

DSÖ üyeleri pandemileri önlemek ve mücadele etmek için uluslararası bir araç oluşturmak için müzakereleri başlatırken, 3 gün sürecek olan toplantıda DSÖ üyelerinin taslak anlaşmayı onaylaması bekleniyor.

(Melike Yazır/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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