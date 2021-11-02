Uluslararası Hentbol Federasyonu, 'cinsiyetçi' bikini eleştirileri sonrası forma yönetmeliğini değiştirdi

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF), kadın plaj oyuncularının bikini giymesi kuralına eleştiriler üzerine müsabakalardaki forma yönetmeliğini değiştirdi.

Federasyon, geçen Temmuz'daki Avrupa Şampiyonası'ndan beri kurallarını değiştirmesi yönünde baskı altındaydı.

IHF, bikini yerine şort giyen Norveç milli kadın plaj hentbol takımına 1500 euro para cezası vermişti.

Bu karar "cinsiyetçi" olmakla eleştirildi ve forma yönetmeliğinin kaldırılması çağrılarına yol açtı.

Amerikan pop yıldızı Pink, Norveç takımıyla gurur duyduğunu belirterek, cezayı ödeme teklifinde bulunmuştu.

Norveç Hentbol Federasyonu ise para cezasını ödeyeceğini, ancak "oyuncuların rahat ettikleri kıyafetlerle oynayabilmesi için forma yönetmeliğinin değiştirilmesine yönelik mücadeleye devam edeceğini" söylemişti.

Norveç Spor Bakanı Abid Raja, cezayı "tamamen saçma" olarak nitelemiş ve tutum değişikliğine ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı.

Eylül ayında da Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveçli bakanlar, IHF'den "cinsiyet eşitliğine uygun olacak şekilde" kıyafet yönetmeliğini gözden geçirmesini talep etmişti.

Benzer bir taleple başlatılan imza kampanyasına 61 bin imza toplandığı belirtildi.

IHF'nin 3 Ekim tarihli son yönetmeliğinde bikiniden söz edilmiyor.

Kadın plaj hentbol oyuncularının şort ve "vücudu saran" üst giyebileceği belirtiliyor. Daha önceki yönetmelikte yarım üst ve bikini altından söz ediliyordu.

Erkek sporcuların da dizden 10 cm yukarıda "fazla bol olmayan" şort giymelerine izin veriliyor.

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