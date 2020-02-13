Dünya ülkelerinin yaklaşık yarısında kölelik hala suç sayılmıyor
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Dünya ülkelerinin yaklaşık yarısında kölelik hala suç sayılmıyor

Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Yerel Kanunlarda Kölelik Karşıtlığı veri tabanına göre bir çok ülkede başka bir insana sahip olmayı ya da üzerinde hükümranlık kurmayı doğrudan suç kapsamına alan ve cezalandıran hukuki düzenlemeler bulunmuyor

13.02.2020 07:45 | Son Güncelleme: 13.02.2020 07:45
Dünya ülkelerinin yaklaşık yarısında kölelik hala suç sayılmıyor

Dünyadaki ülkelerin neredeyse yarısında kölelik suç olarak kabul edilmiyor.


Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Yerel Kanunlarda Kölelik Karşıtlığı veri tabanına göre bir çok ülkede başka bir insana sahip olmayı ya da üzerinde hükümranlık kurmayı doğrudan suç kapsamına alan ve cezalandıran hukuki düzenlemeler bulunmuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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