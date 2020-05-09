"Dünya ülkeleri 13-15 trilyon dolarlık destek paketleri açıkladı"

Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç, Covid-19 pandemisinin küresel üretimde yüzde 10-15'lik bir payı eritmesi beklendiğine dikkat çekerek, "Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya ülkeleri küresel ekonomik kayıpların telafi edilmesi için 13-15 trilyon dolarlık destek paketleri açıkladı" dedi.

Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç, Covid-19 pandemisinin küresel üretimde yüzde 10-15'lik bir payı eritmesi beklendiğine dikkat çekerek, "Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya ülkeleri küresel ekonomik kayıpların telafi edilmesi için 13-15 trilyon dolarlık destek paketleri açıkladı" dedi.

Odeabank, Dış Ticaret Buluşmaları toplantıları kapsamında Bursa'da faaliyet gösteren ihracatçı firmalarla dijital platform üzerinden bir araya geldi. Türkiye otomotiv ve tekstil endüstrisinin üssü Bursa'da faaliyet gösteren yaklaşık 50 şirket yöneticisinin katıldığı toplantıda, Covid-19 pandemisigölgesinde ihracatın finansmanı ve riskleri konusu tartışıldı.

Video konferansta konuşan Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç, dünyada ve Türkiye'de makroekonomik gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: " Koronavirüs salgınının, küresel üretim seviyesinde yüzde 10-15'lik bir payı eritmesi bekleniyor. "Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya ülkeleri küresel ekonomik kayıpların telafi edilmesi için 13-15 trilyon dolarlık destek paketleri açıkladı. Ülkelerin açıkladığı bu büyük çapta destek paketlerinin, en önemli bacağı iç taleplerindeki kayıpları önlemek yönündeydi. "Açıklanan tüm bu paketlere rağmen global ekonomi bu yıl önemli ölçüde daralma gösterecektir. "Ancak, Avrupa Merkez Bankası'nın uç senaryolarına bakarsak ki bu senaryolardan bir tanesinde 2020'nin tamamında yıllık yüzde 15 daralma var, bu da Avrupa'nın deflasyonla karşılaşma tehlikesi olduğunu gösterir."Küresel çıkış stratejilerine göre, koronavirüs krizinden en erken çıkışın Haziran ayı içerisinde olması bekleniyor. "Türkiye de global çapta planlanan çıkış stratejilerine göre hareket ediyor. Küresel ekonomi için ise en büyük risk ise yılın 4. çeyreğinde ikinci dalganın yaşanma olasılığı. Bu nedenle çıkış stratejilerinin doğru zamanlama ile yapılması kritik."Odeabank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Direktörü Ahmet Zafer Seyar da, Türkiye ve dünyanın içinde bulunduğu bu zor dönemde sanayici ve ihracatçılara destek olmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Seyar, Odeabank olarak Covid-19 pandemisinin ekonomiye etkisini asgari seviyede tutmak amacıyla işletmelere önemli kolaylıklar sağladıklarına dikkat çekti. İstanbul ve Kocaeli'nin ardından Bursa'nın Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü şehri olduğunu vurgulayan Seyar, "Odeabank olarak sunduğumuz bankacılık hizmetleri ile sanayicilerin işlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Ülkemiz için zor olan bir süreçte müşterilerimizin yanında olduğumuzu göstermek üzere destek paketleri açıkladık. Bu süreçten ülke olarak hasarsız çıkmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA