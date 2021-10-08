Ukraynalı ressamdan Bakan Çavuşoğlu'na resim hediyesi

Ukrayna'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Ukraynalı ressam Olena Teliatnyk dereceye girmiş resmini hediye etti.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lviv'deki ikinci günümüze hoş bir sürprizle başladık. Ukraynalı ressam Olena Teliatnyk bir yarışmada dereceye giren bayrağımız temalı resmini hediye etti. Türkiye-Ukrayna dostluğunun güzel bir simgesi olarak saklayacağım" ifadelerini kullandı.