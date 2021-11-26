Dünya üçüncüsüne Sinem'e Samsun'da coşkulu karşılama

SAMSUN (AA) - İran'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan 19 Mayıs Halk Eğitim Merkezi sporcusu Sinem Özkan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

Özkan, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'na antrenör İbrahim Kanber Tarı ile hazırlandı.

Şampiyonada bronz madalya kazanan Sinem Özkan'ı havalimanında karşılayan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu, sporcuların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Milli sporcu Sinem'in, Mayıs 2022'de Brezilya'da yapılacak İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri

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