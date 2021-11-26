Dünya üçüncüsüne Sinem'e Samsun'da coşkulu karşılama - Haberler
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Dünya üçüncüsüne Sinem'e Samsun'da coşkulu karşılama

AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Dünya üçüncüsüne Sinem'e Samsun'da coşkulu karşılama

İran'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan 19 Mayıs Halk Eğitim Merkezi sporcusu Sinem Özkan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

SAMSUN (AA) - İran'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan 19 Mayıs Halk Eğitim Merkezi sporcusu Sinem Özkan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

Özkan, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'na antrenör İbrahim Kanber Tarı ile hazırlandı.

Şampiyonada bronz madalya kazanan Sinem Özkan'ı havalimanında karşılayan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu, sporcuların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Milli sporcu Sinem'in, Mayıs 2022'de Brezilya'da yapılacak İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi.

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AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri

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