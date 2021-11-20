Dünya üçüncüsü kickbokscu Azizoğlu

Dünya Kickboks Şampiyonasında Dünya üçüncüsü olan EBYÜ öğrencisi Feyzanur Azizoğlu, Rektör Akın Levent'i ziyaret etti.

Dünya Kickboks şampiyonasında dünya üçüncüsü olarak ülkemize bronz madalya ile dönen Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi Feyzanur Azizoğlu ile birlikte Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan ve Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yakup Koç, Rektör Levent'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel de hazır bulundu. Feyzanur Azizoğlu ile bir süre sohbet eden Rektör Prof. Dr. Akın Levent, "Öğrencilerimizin her alanda dünyada başarıyla üniversiteyi temsil edilmesi bizleri gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak spora ve sporcularımıza her zaman destek veriyoruz" dedi.

Sporcuların müsabakalardan dereceyle dönmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Rektör Levent, milli sporcuya teşekkür ederek hediye takdim etti.

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi Feyzanur Azizoğlu, Jesolo şehrinde düzenlenen Dünya Kickboks şampiyonasında Türk Milli takımında Türkiye'yi temsil ederek, 56 kilogram Low Kick kategorisinde yarıştı ve dünya üçüncüsü olarak ülkemize bronz madalya ile döndü. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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