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BBC

Twitch, bilgilerinin sızdırıldığını doğruladı

BBC - Haberler | Dünya
Twitch, bilgilerinin sızdırıldığını doğruladı

Dünyanın en iyi oyuncularının yer aldığı canlı yayın platformu Twitch, bilgilerinin sızdırıldığını doğruladı.

Dünyanın en iyi oyuncularının yer aldığı canlı yayın platformu Twitch, bilgilerinin sızdırıldığını doğruladı ancak ne tür bilgilerin sızdırıldığına dair detay vermedi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan şirket, "Ekiplerimiz boyutunu anlamak için acilen çalışıyor. Ek bilgiler mevcut olduğu anda toplulukla paylaşacağız" dedi.

Sızıntının gizli şirket bilgilerini ve yayıncıların kazançlarını ifşa ettiği öne sürülmüştü.

Çarşamba günü 100 GB'den fazla veri çevrimiçi olarak yayınlandı.

Belgeler, Twitch'in en iyi yayıncılarının her birinin Amazon'un sahip olduğu şirketten son iki yılda milyonlarca dolar kazandığını gösteriyor.

Fortnite yayıncısı BBG Calc BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kazanç listesinde, benim kazandığım rakam %100 doğru" dedi.

Başka bir yayıncı da BBC'ye gelirinin listede "doğru" bir şekilde yer aldığını ifade ederken, yüksek profilli bir oyuncuyla yakından bağlantılı üçüncü bir kişi bilgilerin "aşağı yukarı doğru" olduğunu söyledi.

Sızıntının arkasındakiler platformunun kaynak koduna sahip olduklarını iddia etti.

Platformdan en çok gelir elde edenlerin hepsi olmasa da çoğu, çalışanlarının maaşlarını ve işletme giderlerini ödüyor. Dolayısıyla rakamlar gerçek olsalar bile ceplerine giren parayı göstermiyor.

BBC
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