Dünya Tuza Dikkat Haftası

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, Dünya Sağlık Örgütü'nün hipertansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları başta olmak üzere obezite, diyabet ve bazı kanser türlerinden korunmak ve kemik sağlığını olumsuz etkilememek amacıyla günlük olarak tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gram olarak önerdiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, aşırı tuz tüketiminin değiştirilebilir bir sağlıksız beslenme uygulaması olduğu ve birçok kronik hastalığın temelinde yer aldığı ifade edildi.

Özellikle aşırı tuz tüketiminin neden olduğu hipertansiyonun, dünya genelinde önlenebilir ölüm nedenleri içerisinde önemli risk faktörü olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüksek kan basıncı, ülkemizde ölümlerin ve hastalık yükünün en önemli nedeni olan kalp hastalıklarının önde gelen risk faktörüdür. Ayrıca aşırı tuz tüketiminin mide kanseri, osteoporoz, böbrek hastalıklarının gelişimiyle de yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, hipertansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları başta olmak üzere obezite, diyabet ve bazı kanser türlerinden korunmak ve kemik sağlığını olumsuz etkilememek amacıyla günlük olarak tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gram olarak önermektedir. Tuz tüketiminin 5 gramın altına alınması inme riskinin yüzde 23 ve genel olarak kardiyovasküler hastalıkların yüzde 17 azaltılmasını sağlamaktadır. Diyetteki tuz miktarının günde 1 gram azaltılması felçleri yüzde 5, kalp krizlerini ise yüzde 3 azaltacaktır."

Türkiye Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneğinin 2008 yılında yaptığı "Türk Toplumunda Tuz Tüketimi Çalışması"na göre, tuz tüketimimizin günde 18 gram olarak belirlendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, aşırı tuz tüketimini azaltmak için yemeklerde kullanılan tuz miktarının yavaş yavaş azaltılması, yemekleri lezzetlendirmek için tuz yerine çeşitli baharatlar, dereotu ve maydanoz gibi bitkiler, limon ve sarımsak gibi besinler kullanılması, çocukların da yemeklerine tuz ekleme alışkanlığı gelişmemesi için sofradan tuzu ve tuzlu sosların kaldırılması,

hazır besinleri satın almadan etiketin mutlaka okunması ve daha az tuz içerenlerin tercih edilmesi, turşu, konserve, salamura yaprak, zeytin ve peynir gibi besinlerin tüketilmeden önce mutlaka suyla yıkanması veya suda bekletilmesi ve daha fazla taze sebze ve meyve tüketilmesi gerektiği aktarıldı.