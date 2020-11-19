Dünya Tuvalet Günü nedir? Dünya Tuvalet Günü ne zaman?
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Dünya Tuvalet Günü nedir? Dünya Tuvalet Günü ne zaman?

19.11.2020 11:55 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:59
Dünya Tuvalet Günü nedir? Dünya Tuvalet Günü ne zaman?

Dünya Tuvalet Günü 19 Kasım'da kutlanıyor. 19 Kasım'da küresel sağlık krizi ile mücadele etmek için harekete geçmek için resmi Birleşmiş Milletler uluslararası gözlem günü olan bu günde Dünya Tuvalet Günü ne zaman ve Dünya Tuvalet Günü nedir merak edildi.

Önemli günler ve haftalar listesinde dikkat çekici günlerden oaln Dünya Tuvalet Günüsosyal medyada gündem oldu.Dünya Tuvalet Günü nedir? Dünya Tuvalet Günü ne zaman?

DÜNYA TUVALET GÜNÜ NEDİR?

Dünya Tuvalet Günü (WTD), 19 Kasım'da küresel sağlık krizi ile mücadele etmek için harekete geçmek için resmi Birleşmiş Milletler uluslararası gözlem günüdür. Dünya çapında 4,5 milyar insan "güvenli şekilde yönetilen temizlik" olmaksızın yaşamaktadır. Dünya Tuvalet Günü, Dünya Tuvalet Örgütü tarafından 2001 yılında kuruldu. On iki yıl sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Dünya Tuvalet Günü'nü 2013 yılında BM resmi bir günü ilan etti. Gözlem fakir ülkelerde halka açık alan, paylaşılan alan, evler, şehir ve köylerde insanların kullanımı için tuvalet, umumi tuvalet, sanisette, alafranga tuvalet, alaturka tuvalet, rezervuar, pisuvar, kompost tuvalet yaratılması için uğraşır.

UN-Water, Dünya Tuvalet Günü'nün resmi toplayıcısıdır. UN-Water resmi Dünya Tuvalet Günü web sitesini tutuyor ve her yıl için özel bir tema seçiyor. 2017 yılında tema "atık su" idi. Dünya Tuvalet Günü, eğitim kampanyaları ve diğer aktivitelerle şekilleniyor, etkinlikler UN-Water, yerel sivil toplum kuruluşuları ve gönüllüler tarafından planlanıyor.

Güvenli çalışan bir tuvalete erişim, özellikle kadınlar için halk sağlığı, insan onuru ve kişisel güvenlik üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Güvenli bir şekilde tedavi edilmeyen sağlık sistemleri, hastalığın yayılmasına izin verir. Ciddi toprak bulaşan hastalıklar ve kolera, diyare, tifo, dizanteri ve şistozomiyaz gibi su kaynaklı hastalıklar ortaya çıkabilir. Dünya çapında 892 milyon insan açık defekasyonu uygular.

"Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 6", tüm açık ve kesin açıklar için temizlik sağlamayı amaçlamaktadır. Dünya Tuvalet Günü, insanlara bu hedefe ulaşmak için harekete geçmeleri için ilham veriyor.

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