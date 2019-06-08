Dünya tütünü Bafra'da konuşacak

Samsun'un Bafra ilçesinde yapılacak olan "Uluslararası 2. Tütün Çalıştayı" için hazırlıklar tamamladı. Çalıştaya Dünya Tütün Ürecileri Birliği Başkanı Antonio Abrunhosa, 30 üyesiyle birlikte katılacak.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta Kardeniz Kalkınma Ajansı, Bafra Belediyesi, Bafra Kaymakamlığı ve Bafra Ziraat Odasının paydaşları bulunduğu Uluslararası 2. Tütün Çalıştayı öncesinde tüm hazırlıklar gözden geçirildi. 10 Haziran Pazartesi günü sabah saat 08.30 Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesinde başlayacak çalıştaya Dünya Tütün Ürecileri Birliği Başkanı Portekizli Antonio Abrunhosa ve 30 üyesi Samsun'a gelerek katılacak.

Çalıştay için Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Tütün Üreticiler Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, "Dışarıdan gelen tüm misafirlerimiz bugün Baframızda olacak. Pazartesi günüde 2. Uluslararası Çalıştayımız gerçekleşecek. Bafralı üreticilerimizi o salonda görmek istiyoruz. Bafra bir zamanlar 22 bin ton tütün üretmiş bir ilçemiz. Türkiye'de en fazla tütün üretimiz yapan ilçelerimizden biri. Bafra dünyanın oryantal tütünü, en kaliteli tütünü yetişmekte. Dünya Tütün Ürecileri Birliği Genel Başkanı üye ülkeleriyle beraber yaklaşık 30 katılımcıyı Baframızda göreceğiz. Sektörün bir araya gelmesi açısından, istişare etmesi bakımından, birlikte hareket etmek acısından daha fazla ihracat etmemiz için, üreticimizin daha fazla para kazanması acısından bu tür çalıştayları önemsiyoruz. Bafra'da 70 mahallede tütün yapılmakta. Bu tütün üreyicilerimizi yapacağımız Uluslararası Tütün Çalıştayı'na bekliyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA