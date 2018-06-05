Mardin'de "Dünya Tütünsüz Günü" karikatür sergisi açıldı.

Yeşilay'ın 65 ülkeden, 510 karikatüristin bin 225 eserle başvurduğu Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması seçkin ödüllü eserleri, "Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla Mardin Olgunlaşma Enstitüsü'nde beğeniye sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, sergilenen eserlerin her birisinin değerli olduğunu söyledi.

Günlüoğlu, şunları kaydetti:

"Karikatür yarışmamızla dünya karikatüristlerinin perspektifinden bağımlılıkları görmüş ve uluslararası arenada insanların karikatür gözünden bağımlılıkları fark etmesini sağlamış olduk. Şimdi ise Olgunlaşma Enstitüsü'nün desteğiyle her insanımız yarışmanın seçkin eserlerini görmüş olacak. Bağımlılıklara karşı farkındalık uyandırmak için yapmış olduğumuz çalışmalara desteklerinden ötürü Olgunlaşma Okulu Müdürü Metin Değer ve okul personeline teşekkür ediyorum."