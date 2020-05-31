Dünya Tütünsüz Günü
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Dünya Tütünsüz Günü

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Genel Başkanı Yahya Öger, sigara içmenin sadece kişinin kendisine ve çevresine değil, aynı zamanda ülke bütçesine de zarar verdiğini söyledi.

Dünya Tütünsüz Günü
31.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:33

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Genel Başkanı Yahya Öger, sigara içmenin sadece kişinin kendisine ve çevresine değil, aynı zamanda ülke bütçesine de zarar verdiğini söyledi.

Öger, "Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, pasif içiciler dahil her yıl 7 milyon insanın ölümüne sigaranın neden olduğunu belirtti.

Sigaranın içerisinde sağlığı tehdit eden, zehirli, kanser yapıcı ya da kanserin ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı birçok kimyasal madde olduğunu aktaran Öger, şöyle konuştu:

"Akciğer hastalıklarının en önde gelen sebebi olan sigara, aynı zamanda akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 90'ının nedenidir.DSÖ tüm bu nedenlerden dolayı sigarayla mücadeleye dikkati çekmek ve kamuoyu oluşturmak amacıyla her yıl 31 Mayıs'ı Dünya Tütünsüz Günü olarak kabul etmiştir."

Dünyadaki 1 milyar 100 milyon sigara kullanıcısının yaklaşık yüzde 80'inin düşük ve orta gelirli ülkelerden olmasının dikkati çekici olduğunu kaydeden Öger, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada üretilen sigaraların yüzde 55'i Asya, yüzde 11.8'i Afrika ve Ortadoğu, yüzde 10.8'i Orta ve Doğu Avrupa, yüzde 9.3'ü batı Avrupa, yüzde 8.9'u Latin ve yüzde 4.7'si ise Kuzey Amerika'da satılmaktadır. Görüldüğü gibi eğitimle azalan bir oran söz konusu ancak ülkemizde eğitimli insanların sigara kullanması düşündürücü.2000'de insanların yüzde 27'si tütün kullanırken küresel ölçekte düzenlenen tütün karşıtı kampanyalarla bu oran 2016'da yüzde 20'ye kadar geriledi. Ancak bu düşüşün yeterli olmadığını ve halen toplumsal açıdan çok ciddi bir risk olduğunu görmemiz gerekiyor. Sigara içmenin sadece kişinin kendisine ve çevresine değil, aynı zamanda ülke bütçesine de zarar verdiğini unutmayalım."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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