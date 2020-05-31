Dünya Tütünsüz Günü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünya Tütünsüz Günü

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dünya Tütünsüz Günü
31.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:41

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Soykırlı, mesajında, Yeşilay'ın tütün ve tütün ürünleri kullanımının bireysel ve toplumsal yıkıcı zararlarına dikkat çekerek, sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir gelecek için herkesi bu mücadelenin bir parçası olmaya davet eden çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Yeşilay'ın 100 yıldır olduğu gibi koronavirüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalıştığını aktaran Soykırlı, şunları kaydetti:

"Normalleşmenin başladığı bu dönemde de tütünden uzak durmanın çok önemli olduğunu vurguluyor ve yeni kampanyamızla "O nefes sana lazım olacak" diyoruz. TÜİK'in Türkiye Sağlık raporuna göre hala 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5'i her gün tütün mamulü kullanıyor. Biz Yeşilay olarak bu bireylere sigarayı bırakabileceklerini hatırlatmak istiyoruz ve herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyoruz. Yeşilay sigara bağımlılığının azaltılması ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda bilinç oluşturarak potansiyel bağımlılıkların önüne geçilmesi için çalışmalar yürütüyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı Haber
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı Haber
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi Haber
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi Haber
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Salgın için ezber bozan uyarı: Sigara dumanında havada asılı kalan moleküller var, size 2 metreden virüs bulaştırabilir
Salgın için ezber bozan uyarı: Sigara dumanında havada asılı kalan moleküller var, size 2 metreden virüs...
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Rizelilerin yavru ayıyla kovalamacası kamerada
Rizelilerin yavru ayıyla kovalamacası kamerada
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Edibe Şahin Bülent Kuşoğlu Hasan Polatkan Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Gökhan Gönül Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Bakan Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Dünya Tütünsüz Günü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 13:44:19. #1.15#
title