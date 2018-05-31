Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl 6 milyon kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Günlüoğlu, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyada 15 yaş üzeri her üç erişkinden birinin sigara kullandığını, Türkiye'de tüm ölümlerin yüzde 23'ünden fazlasının sigaraya bağlı gerçekleştiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütünün, tütün kullanımının zararlarına dikkat çekmek, ülke politikalarını gözden geçirmek, yeni politikalar üretmek ve tütün kullanım oranlarını gözden geçirmek amacıyla her yıl 31 Mayıs'ı, Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan ettiğini hatırlatan Günlüoğlu, şunlanı kaydetti:

"Sigarayı bırakın, kalbinizi koruyun. Tütün kalbinizi kırar. Sigara, fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılık. Ülkemizde her yıl 100 binden fazla insanımızı sigaradan dolayı kaybediyoruz. Bunun yanında pasif etkilenimden doğan hastalıklar ve zararlar da ayrı bir acı tablo. Sigaraya karşı bilinçlendirme çalışmalarımız, kampanyalarımız devam ediyor. Bu değerli ülkemizin değerli insanlarının sigara gibi zehirli bir maddeye kurban gitmesini, hem kendilerine hem sevdiklerine zarar gelmesini istemiyoruz."