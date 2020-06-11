Dünya turuna çıkan Türk aile salgın nedeni ile Portekiz'de mahsur kaldı
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Dünya turuna çıkan Türk aile salgın nedeni ile Portekiz'de mahsur kaldı

Dünya turu yapmak için karavanları ile yola çıkan Türk aile korona virüs salgını nedeni ile Portekiz'de mahsur kaldı.

Dünya turuna çıkan Türk aile salgın nedeni ile Portekiz'de mahsur kaldı
11.06.2020 19:28 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:42

Dünya turu yapmak için karavanları ile yola çıkan Türk aile korona virüs salgını nedeni ile Portekiz'de mahsur kaldı.

Avrupa'da birçok ülke korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sınırlarını kapatmıştı. Geçen sene Mart ayında dünya turuna çıkan ve 30 ülke gezen Duyan ailesi ise korona virüs salgının Avrupa'da etkisini arttırmaya başladığı günlerde Portekiz'in başkenti Lizbon'da 3 ay boyunca mahsur kaldı. Emin Cihan Duyan, yaptığı açıklamada "Anadolu Üniversitesi'nde öğretim üyesiydim. 15 ay önce istifa ettim ve karavan ile dünya turuna başladık. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden ise yolculuğumuzu takipçilerimiz ile paylaşıyoruz. Önce tüm Avrupa'yı gezdik. Ardından Afrika'yı geçmeye karar verdik. Afrika'da Fas'ta çöle doğru ilerlerken motorumuz bozuldu. Orada öyle bir sıkıntı ile karşılaştık. Motorumuzu değiştirdikten sonra yavaş yavaş yukarı doğru çıkmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Gonca Duyan, yaptığı açıklamada "2 yıl önce düşük bir bütçe ile kendi ellerimiz ile karavanımız 'Mayavan'ı yaptık. Karavan ile dünya turu ve çocuklara yardım etme fikri kızımız Maya'nın hayaliydi. Bizde bu yolculuğumuz boyunca UNICEF ile birlikte çocuklara yardım kampanyası düzenliyoruz" dedi.

Duyan ailesi Türkiye'ye dönmek istiyor

Baba Duyan, Türkiye'ye dönüş yaptıkları sırada Portekiz'de salgına yakalandıklarını açıklarken, "Sınırların açılmasının ardından gerekli belgelerimizi alıp ülkemize dönmek istiyoruz. 3 ay boyunca Portekiz'de OHAL vardı, sınırlar kapalıydı. Bizde otomatikman karantinada kaldık. Yaklaşık Mart ayından beri buradayız" ifadelerini kullandı. Anne Duyan, "Kısa bir mola vermek istemiştik, bu yüzden de ülkemize dönüş yolundaydık. Tamda o noktada Portekiz'de pandemiye yakalandık. Ailemizi ve dostlarımız çok özledik. Ayrıca dünya turumuz için sponsorluk desteklerini de bekliyoruz" dedi.

Maya Duyan, ise yaptığı açıklamada "3 ay boyunca Portekizli arkadaşımız Martin'in evinde karantinada kaldık. Portekizliler çok misafirperver tıpkı bizim gibi" ifadelerini kullandı. - LİZBON

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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